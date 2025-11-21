© Foto: Dall-E

Bitcoin fällt nach unerwartet robusten US-Daten und ungewöhnlichen Großbewegungen alter Wallets stark zurück und versetzt den gesamten Krypto-Markt in Unruhe.Bitcoin ist am Freitagfrüh deutlich unter die Marke von 84.000 US-Dollar gefallen und hat damit den tiefsten Stand seit fast sieben Monaten erreicht. Die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten und ein abrupter Stimmungswechsel an den globalen Finanzmärkten haben Hoffnungen auf eine rasche Zinssenkung der Federal Reserve empfindlich gedämpft - mit direkten Konsequenzen für Kryptowährungen. Bitcoin fiel in den letzten 24 Stunden um 9 Prozent auf 83.700 US-Dollar (Stand: 10:00 Uhr MEZ). Vom Allzeithoch bei 126.080 US-Dollar aus dem Oktober …