Unterföhring (ots) -In der sechsten Folge von "Being Burdecki", zu sehen ab Dienstag, 25. November auf Sky, WOW und linear auf Sky One gibt Evelyn nochmal alles - ob beim Fitnesstraining mit Kumpel Steven, beim Flirt mit dem attraktiven Immobilienmakler Edward auf Mallorca, oder beim Reit-Training mit ihrer guten Freundin Luna Schweiger in Hamburg. Werden sich all ihre Zukunftspläne endlich zum Guten wenden? Als in einem Restaurant plötzlich ein Liebesbrief auf ihrem Teller landet, kommt die TV-Schönheit aus dem Staunen nicht mehr raus... .Auf Mallorca will Evelyn unbedingt etwas für ihre Fitness tun: "Wenn jemand sich mit meinen Problemzonen auskennt, dann er", stellt sie ihren Freund und Personal Trainer Steven vor. Ein kurzer Blick von Steven genügt: An Armen und Oberschenkeln sollte was getan werden! Doch schon nach der ersten Workout-Einheit muss Evelyn eine Pause einlegen. "Mit dem Training sind wir uns manchmal nicht so einig", lässt sie erschöpft ihre Trainingsfaulheit durchblicken. Wird sie ihre tolle Figur auch in Zukunft halten können? Schließlich ist sie den kulinarischen Versuchungen des Lebens nicht abgeneigt. Steven hat dazu eine klare Meinung: "Irgendwann ist die Luft raus." Autsch! Spontan schlägt er vor, zuhause für Evelyn etwas Gesundes zu kochen. Doch schon beim Einkauf scheiden sich die Geister: Was Evelyn für lecker hält, ist für Steven aus Fitness-Sicht ein No Go. "Wenn sie einmal was für sich sieht, ist sie nicht auszuhalten", verzweifelt er, als Evelyn wieder mal ins Süßigkeiten-Regal greift. Beim gemeinsamen Kochen kommen dann endlich die spannenden Themen auf den Tisch: Hat Steven etwa ein Geheimrezept, wie Evelyn endlich ihren Traummann finden kann? Die scheinbar einfache Lösung: Manifestation!Und tatsächlich: Wenig später hat Evelyn auf Mallorca einen Termin bei Immobilienberater Edward, der ihr sofort sehr sympathisch ist. "Cooler Typ, sehr smart und mein Bauchgefühl sagt mir: Er ist der Richtige!" Sollten sich nun endlich all ihre Probleme lösen? "Wenn Edward abliefert, kaufe ich sofort - und er kann dann am besten noch mit einziehen", will sie bei der nächsten Hausbesichtigung nicht lange fackeln. Bleibt zu hoffen, dass Evelyn nicht schon wieder enttäuscht wird, denn die Immobiliensuche dauert für sie schon viel zu lange. "Ich habe schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht - so langsam könnte ich einen Ratgeber rausbringen: 'Wie man keine Immobilie findet.'" Doch dann hat Edward ein echtes Traumhaus für Evelyn parat!Zurück in Deutschland besucht Evelyn in der abschließenden Folge ihre gute Freundin Luna Schweiger auf einem Reiterhof im Hamburg, um dort einige Reitstunden zu nehmen. Schon immer war Evelyn interessiert an Pferden und möchte sich nun nach langer Zeit endlich wieder mal selbst auf den Rücken eines eleganten Tieres wagen. "Ich war das letzte Mal mit 16 auf einem Pferd und es hat mich abgeworfen", hat sie eher schlechte Erinnerungen und gehörig Respekt. Doch Evelyn wäre nicht Evelyn, wenn sie nicht ein großes Selbstbewusstsein an den Tag legen würde und stürzt sich in ihr spannendes Reit-Abenteuer. Die ersten Galopp-Versuche haben es in sich, aber Evelyn hält sich wacker im Sattel. Nach so viel Reiterei tut ein anschließender Besuch mit Luna in einem guten Hamburger Restaurant so richtig gut. Doch kaum hat Evelyn Platz genommen, wird ihr vom Kellner ein Umschlag gereicht. Von wem mag der geheimnisvolle Brief wohl kommen? "An meine Liebste", heißt es in der ersten Zeile und ein Ring fällt aus dem Umschlag. Evelyn kann es vor lauter Spannung kaum noch aushalten!- Fotos über das SkyFotoweb (Copyright Fotos: © Sky/B28)- Alle Folgen-Screener sind im Sky Media Village zu sehen- Die erste Episode von "Being Burdecki" ist weiterhin auch kostenfrei auf YouTube verfügbar- Trailer und weitere Infos zur Serie hierB28 Produktion produziert die sechsteilige non-fiktionale Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, Executive Producer Ralph Pauly, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die Sky Original Reality-Doku ist am 21. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One gestartet.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Betreuende PR Agentur:Markus HermjohannesFoolproofedmarkus@foolproofed.deTel: +49 178 251 5328Sky Deutschland:Stephanie TeicherContent PRTel: +49 173 3212609Stephanie.teicher@sky.deSelina RastetterContent PR+49 173 70 83 634Selina.Rastetter@sky.deKontakt für Fotomaterial:Bilder.Presse@sky.deOder direkt über das Fotoweb: medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6163369