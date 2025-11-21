Wiesbaden (ots) -Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:Montag. 24.11.2025- (Nr. 416) Einsatz von Cloud-Services in Unternehmen, Jahr 2025- (Nr. 417) Anbau von Zierpflanzen, Jahr 2025Dienstag, 25.11.2025- (Nr. 418) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2025- (Nr. 419) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025- (Nr. 420) Verkehrsunfälle, September 2025- (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar-September 2025Mittwoch, 26.11.2025- (Nr. N068) Süßigkeiten zum Advent: Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Importpreise und Kakao-Importe, Oktober 2025, Jahre 2020-2024Donnerstag, 27.11.2025- (Nr. 421) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2025Freitag, 28.11.2025- (Nr. 422) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2025- (Nr. 423) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2025- (Nr. 424) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2025- (Nr. 425) Außenhandelspreise, Oktober 2025- (Nr. 426) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2025/2026- (Nr. 427) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2025(im Laufe des Tages)(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.htmlVerbreitung mit Quellenangabe erwünscht.Herausgeber:DESTATIS | Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbadenwww.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6163352

