Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 24.11.2025
- (Nr. 416) Einsatz von Cloud-Services in Unternehmen, Jahr 2025
- (Nr. 417) Anbau von Zierpflanzen, Jahr 2025
Dienstag, 25.11.2025
- (Nr. 418) Bruttoinlandsprodukt, tiefer gegliederte Ergebnisse, 3. Quartal 2025
- (Nr. 419) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), September 2025
- (Nr. 420) Verkehrsunfälle, September 2025
- (Nr. 48) Zahl der Woche: Importe von Feuerwerkskörpern, Januar-September 2025
Mittwoch, 26.11.2025
- (Nr. N068) Süßigkeiten zum Advent: Verbraucherpreise, Erzeugerpreise, Importpreise und Kakao-Importe, Oktober 2025, Jahre 2020-2024
Donnerstag, 27.11.2025
- (Nr. 421) Wahrnehmung von "Hatespeech" und "Fake News" im Internet, Jahr 2025
Freitag, 28.11.2025
- (Nr. 422) Umsatz im Einzelhandel, Oktober 2025
- (Nr. 423) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), Oktober 2025
- (Nr. 424) Nominallohn-/Reallohnindex, 3. Quartal 2025
- (Nr. 425) Außenhandelspreise, Oktober 2025
- (Nr. 426) Studierende (vorläufige Ergebnisse), Wintersemester 2025/2026
- (Nr. 427) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, November 2025(im Laufe des Tages)
