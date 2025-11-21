Uber hat sich seit seiner Gründung vom umstrittenen Taxi-Herausforderer zu einem weltweit tätigen Mobilitäts- und Logistikkonzern entwickelt. Uber ist Plattformanbieter und besitzt selbst kaum Fahrzeuge. Uber liefert Technologie, Infrastruktur und Abwicklung. Dazu kommen Uber Eats und Uber Freight. Zuletzt mehrten sich die Stimmen, Uber könnte durch Robotaxi-Dienste wie Waymo oder Tesla das Business verlieren. Wie steht es um die Zukunft von Uber?Für das Jahr 2024 lag der Gesamtumsatz bei rund 43,9 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.