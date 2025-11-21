Apple bietet iPhone-Nutzer:innen in den USA ein neues Accessoire für ihr Smartphone. Auf den ersten Blick sieht das Magsafe-Zubehör kurios aus. Tatsächlich erfüllt es aber einen wichtigen Zweck, um einigen User:innen die Bedienung ihres iPhones zu erleichtern. Obwohl sich das Jahr dem Ende neigt, bringt Apple noch neue Produkte auf den Markt. Erst in jüngster Vergangenheit hat das Unternehmen mit der iPhone-Pocket eine Hommage an die eigene Firmengeschichte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n