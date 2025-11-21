Linz (www.anleihencheck.de) - Die fehlenden Konjunkturdaten infolge des Government Shutdowns zwingen die US-Notenbank derzeit zu Entscheidungen im Blindflug, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Kürzlich habe FED-Chef Jerome Powell mögliche Zinssenkungen infrage gestellt und die jüngste Dollarstärke signalisiert, dass der Leitzins 2025 wohl unverändert bleibe. Selbst die jüngsten Attacken des US-Präsidenten gegen Powell hätten am Währungsmarkt kaum Wirkung gezeigt. Spannend könnte es ab Thanksgiving werden, wenn Trump (glaube man den Gerüchten) einen Nachfolger für den FED-Chefsessel vorstelle. Ein solcher Schritt könnte die Debatte über die Unabhängigkeit der Notenbank neu entfachen - und den Dollar schwächen. Oberbank rechne damit, dass uns die oben angeführte Seitwärtsrange länger begleiten werde. (21.11.2025/alc/a/a) ...

