Wels (www.anleihencheck.de) - PIERER Mobility: Verkauf von FELT Bicycles an die Minderheitsgesellschafter - AnleihenewsDie PIERER Mobility AG (ISIN AT0000KTMI02/ WKN A2JKHY), welche in Kürze in Bajaj Mobility AG umfirmiert wird, beendet ihr operatives Engagement im Fahrradbereich mit dem Verkauf von Felt Bicycles, so die PIERER Mobility AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de