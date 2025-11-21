Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Vereinigten Staaten von Amerika haben eine neue Staatsanleihe (ISIN US912810UP11/ WKN A4EK0Z) mit einer Laufzeit bis zum 15. November 2055 begeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe sei mit einem festen Kupon von 4,625% pro Jahr ausgestattet, der halbjährlich ausgezahlt werde. Anleger könnten ab einer Stückelung von 100 US-Dollar investieren. Der aktuelle Kurs belaufe sich auf 98,2% (Stand: 19.11.2025), was einer Rendite bis zur Fälligkeit von rund 4,74% entspreche. Das Gesamtvolumen der Emission betrage knapp 29 Milliarden US-Dollar. Für Investoren im Euro-Raum sei das Währungsrisiko zu beachten, da die Anleihe auf US-Dollar laute. Die Kreditwürdigkeit der USA werde von Moody's mit Aa1, von Fitch und von Standard & Poor's jeweils mit AA+ bewertet. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.11.2025) (21.11.2025/alc/n/a) ...

