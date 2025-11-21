Börse Live: Aktien unter Druck: DAX Erholung? Experten-Tipps & Analysen

Anzeige / Werbung

Nvidia, DAX-Absturz, Bitcoin & Gold - So reagieren die Märkte und was Du jetzt tun kannst

Nvidia, Arbeitsmarktdaten, fallende Kryptokurse: Die Märkte stehen unter Druck. Erfahre hier die Einschätzungen und Strategien unserer börse.live-Experten.

Einleitung: Negative Marktstimmung und Chancen

Die Märkte stehen vor kritischen Entscheidungen. Zwar dominierten jüngst Nvidia-Zahlen und neue Arbeitsmarktdaten die Schlagzeilen, doch die Angst vor steigenden Zinsen bleibt. Im Livestream diskutierten unsere Experten Andreas, David, Daniel und Christian über die Auswirkungen der Zinsunsicherheit, die aktuelle Stimmung bei Anlegern und wie man sich in dieser Lage positionieren sollte.

DAX: Zwischen Erholung und Shakeout

Der DAX bewegt sich aktuell auf einem schmalen Grat zwischen Aufwärtspotenzial und weiterem Absturz. David erklärt, dass der Fear & Greed Index ein Rekordtief erreicht hat, was ein Kontraindikator für langfristige Chancen sein könnte.

"Die Marke von 22.800 Punkten könnte eine wichtige Unterstützung bilden." Dennoch mahnt Christian zu klarer Differenzierung zwischen kurzfristigem und langfristigem Handel. Langfristig sieht er Chancen in einem Aufschwung, während er kurzfristig eine Konsolidierung erwartet.

Siemens Energy: Trotz Korrektur langfristig stark

Die Siemens Energy Aktie bleibt auch nach kurzfristigen Schwächen ein Favorit. Christian lobt insbesondere die Netzwerktechnik und die ambitionierten Ausbauziele. "Langfristig sehen wir Kurse bis 140 bis 150 Euro realistisch." Sollte die Aktie bis auf 84 Euro fallen, sieht er das als Gelegenheit zur Nachjustierung der eigenen Positionen.

Bitcoin: Nervosität bei Anlegern, Chance für Mutige?

Die Kryptowährungen sind extrem volatil: Bitcoin rutscht in den letzten Stunden unter wichtige Trendlinien. Dennoch sieht David Chancen für langfristige Investitionen: "Mut kann hier belohnt werden." Mit einem Nachteil, dass viele Anleger durch KI-basierte Stop-Loss-Verkäufe ausgestoppt werden, liegt der Fokus nun auf der Marke von 25.000 US-Dollar, die als kurzfristige Unterstützung gelten könnte.

?? Mehr Marktanalysen auf YouTube

Diese Analyse basiert auf der Live-Sendung von börse.live. Willst du täglich topaktuelle Einschätzungen zu DAX, Einzelaktien und den wichtigsten Märkten? Dann abonniere jetzt den YouTube-Kanal von börse.live!

Unsere Experten: Andreas Wolf, David Wotzka, Daniel Fehring und Christian Lill analysieren für dich die Märkte - kompetent, verständlich und immer am Puls der Zeit.

?? Jetzt Kanal abonnieren

Gold und Platin: Gibt es Comeback-Chancen?

Während sich Gold aktuell schwer tut, langfristige Zugewinne zu liefern, lockt Platin mit saisonalen Vorteilen. Christian verweist auf die nächsten technologischen Entwicklungen im Hinblick auf das begrenzte Angebot und sieht "einen Zielpreis von 2032 USD in den kommenden Monaten" als realistisch.

Porsche: Underperformer oder Kaufgelegenheit?

Porsche kämpft mit einem schwierigen Marktumfeld sowie Herausforderungen in der Zuliefererkette. David sieht jedoch klare Chancen: "Ein Kursbereich unter 40 Euro kann durch langfristig orientierte Anleger genutzt werden." Trotz schwächerer Zahlen bleibt das langfristige Potenzial der Marke stark.

Enthaltene Werte: DE0008469008,XD0002747026,BTC~USD,DE000ENER6Y0,DE000PAG9113