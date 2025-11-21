Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock zündet die nächste Stufe im Krypto-Geschäft. Nur 15 Monate nach dem erfolgreichen Start seines Ethereum-ETFs (ETHA) deutet eine neue Registrierung auf ein Produkt hin, das mehr verspricht als reine Kursgewinne: einen gestakten Ethereum-ETF.Mit einer Namensregistrierung im US-Bundesstaat Delaware hat BlackRock den ersten, aber entscheidenden Schritt für einen neuen börsengehandelten Fonds gemacht. Während weitere regulatorische Hürden zu nehmen sind, ist ...

