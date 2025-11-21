Hamburg (ots) -- Drei Partner für einen Wald: EDEKA-Kaufleute, PAYBACK und der WWF Deutschland engagieren sich Seite an Seite- Mehr Artenvielfalt in Kenia: Projekt stärkt endemische Fauna und Flora im Osten des afrikanischen Kontinents- Gemeinsam für den guten Zweck: auch EDEKA-Kund:innen werden einbezogenPunkte sammeln. Bäume pflanzen. Umwelt schützen. Die selbstständigen EDEKA-Kaufleute Denise und Tobias Weiss erhalten die diesjährige "Auszeichnung für verantwortungsvolles Handeln" des genossenschaftlichen EDEKA-Verbunds. Der Preis geht an das Unternehmerehepaar für ihre Initiative "Die große Baumpflanzaktion". In ihrem Supermarkt in Stätzling bei Augsburg verbinden die Kaufleute dabei zwei erfolgreiche EDEKA-Partnerschaften zu einem neuen Maßnahmenpaket: Über das beliebte Bonusprogramm PAYBACK kann die Kundschaft vor Ort Punkte sammeln. Ab einer erreichten Anzahl von 7.500 PAYBACK-Punkten pro Kund:in ermöglichen die Markt-Inhaber an der Seite der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF Deutschland, dass Bäume in einem Waldreservat in Kenia gepflanzt werden. Die "Auszeichnung für verantwortungsvolles Handeln" wird einmal im Jahr in Hamburg verliehen."Wir schätzen das außergewöhnliche Engagement unserer Kaufleute sehr. Familie Weiss leistet mit ihrer Initiative in Zusammenarbeit mit WWF Deutschland einen wichtigen Beitrag für die Wiederaufforstung im kenianischen Chepalungu. Die rund 4.600 allein durch das Engagement von EDEKA Weiss finanzierten Bäume sind ein beeindruckendes Ergebnis", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA Zentrale Stiftung & Co. KG. Die EDEKA-Juror:innen lobten die unternehmerische Weitsicht der aktuellen Preisträger:innen und ihre Fähigkeit, den ökologischen und ökonomischen Aspekt kreativ zu einem nachhaltigen Gesamtpaket zu verbinden. Gleichzeitig sei es dem Familienunternehmen Weiss auf inspirierende Weise gelungen, mit PAYBACK und dem WWF Deutschland zwei wichtige EDEKA-Partner:innen in dasselbe Boot oder besser, denselben Wald zu lotsen - zum Vorteil der Umwelt und als Mehrwert für die lokalen Kund:innen. "Die große Baumpflanzaktion" ist langfristig angelegt.Bereits tausende Bäume in Afrikas Osten gepflanzt"Die große Baumpflanzaktion" startete EDEKA Weiss im Januar 2025: Für aktuell jeweils 7.500 bei EDEKA Weiss in Stätzling gesammelte PAYBACK-Basispunkte werden 25 Bäume im kenianischen Chepalungu Forest angepflanzt. Ziel ist es, die Biodiversität im Osten Afrikas zu stärken und so endemische Fauna und Flora in dieses spezifische Waldgebiet zurückzubringen. Der WWF Deutschland engagiert sich bereits länger in der Region. Zu der unabhängigen Natur- und Umweltschutzorganisation pflegt der EDEKA-Verbund deutschlandweit eine langjährige strategische Partnerschaft. "Wir gratulieren Denise und Tobias Weiss ganz herzlich! Jeder gepflanzte Baum im Chepalungu-Wald ist ein Stück Zukunft. Dieses Vorbild zeigt, wie Unternehmer ihre Rolle nutzen können, um mehr Menschen für ganz konkreten Naturschutz zu motivieren," sagt Heike Vesper, Vorständin für Transformation und Politik.Auszeichnung für nachhaltiges HandelnMit der "Auszeichnung für verantwortungsvolles Handeln" ehrt EDEKA seit 2018 konkrete, bereits laufende ökologische und/oder soziale Projekte auf der Einzelhandelsstufe des genossenschaftlich organisierten Unternehmensverbunds. Gewürdigt werden das persönliche Engagement und die Innovationskraft selbstständiger EDEKA-Kaufleute oder von Marktleiter:innen. Dabei bewertet eine Fachjury Kriterien wie den jeweiligen Nutzen eines Projekts, seine Originalität und nicht zuletzt Faktoren wie Skalierbarkeit und Wirtschaftlichkeit.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/6163424