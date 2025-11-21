DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
EDISON INTL 21/UND. FLR US281020AS67 21.11.2025 HZE/EOT
EDISON INTL 21/UND. FLR US281020AT41 21.11.2025 HZE/EOT
