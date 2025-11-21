Die deutlichen Verluste der Meta-Aktie nach den jüngsten Quartalszahlen haben viele Anleger aufgeschreckt. Doch ein genauer Blick zeigt, dass sich hinter dem Kursrückgang eher eine Fehlinterpretation verbirgt als eine echte Verschlechterung der Geschäftslage. Noch im August galt Meta als klarer Kauf: Die Integration von künstlicher Intelligenz trieb die Geschäftsentwicklung spürbar an, und starke Quartalszahlen stützten die damals hohe Bewertung. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.