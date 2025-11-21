Die Aktie von Micron Technology ist im gestrigen Tagesverlauf zweistellig eingebrochen. Der Grund hierfür waren besorgniserregende Aussagen des Finanzchefs, wonach die Ausgaben des Konzerns deutlich steigen könnten. Doch ist die Korrektur eine Einstiegschance? Micron Technology, der größte US-amerikanische Speicherproduzent, entwickelt sich von einem Anbieter zyklischer Standardkomponenten zu einem strategischen Akteur im Herzen der KI-Infrastruktur. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de