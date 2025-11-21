Anzeige
ActiveVoices: Warum Investoren hinschauen - und welches Telekom-Upside denkbar ist
DZ Bank
21.11.2025 11:11 Uhr
Öl, Erdgas und CO2 - Energie fürs Depot?

Für Anleger war ein Investment in Rohölpreis in der vergangenen Zeit kaum ertragreich. Eine recht ausgeglichene Angebots-/Nachfragekonstellation und eine schwache Wirtschaft ließen die Kurse purzeln. Ganz anders bei CO2 und beim Erdgas. Hier zogen die Kurse seit dem Start der Heizperiode bzw. seit dem Spätsommer angetrieben von einer Erhöhung der Preisspanne in 2026 spürbar an. Wie gestaltet sich die derzeitige Marktsituation, auch in Hinblick auf die kommenden Monate?

Sollten Energierohstoffe überhaupt Teil eines Depots sein, und wie investiert man effektiv darin? Das alles bespricht Falko Block (DZ BANK) mit Linda Yu, Rohstoffanalystin beim DZ BANK Research.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251



© 2025 DZ Bank
