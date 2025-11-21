Hessen (ots) -hr2-kultur präsentiert im kommenden Jahr wieder die hessenweite Aktion "Ein Tag für die Musik". Am Sonntag, 17. Mai, wird es dann heißen: "Hessen in Concert". Ab sofort können sich Musikerinnen und Musiker, Ensembles, Chöre, Bands und Veranstalter mit ihren Ideen auf hr2.de anmelden. Musik aller Genres ist willkommen.Am 17. Mai fördert hr2-kultur mit "Ein Tag für die Musik" die musikalischen Aktivitäten in Hessen und wird damit die große Vielfalt Hessens in Sachen Musik präsentieren. Anmelden können sich alle, die sich mit einer eigenen Veranstaltung zum Thema "Hessen in Concert" beteiligen möchten, zum Beispiel: Musikerinnen und Musiker, Chöre, Bands, Musikvereine, Orchester, Institutionen, Universitäten und Hochschulen mit ihren Ensembles, die Kulturämter von Städten und Gemeinden, Verbände, Archive, Museen, Bibliotheken und musikalische Gesellschaften, Schulen und Kirchengemeinden sowie private Initiativen. Werke von hessischen Komponistinnen und Komponisten stehen dabei besonders im Fokus. Die Form und das Genre des Events liegen in den Händen des jeweiligen Veranstalters. Das ARD-weit einzigartige Projekt "Ein Tag für die Musik" findet seit vielen Jahren im Wechsel mit "Ein Tag für die Literatur" statt. Mit den zahlreichen Veranstaltungen erreicht der Hessische Rundfunk (hr) jedes Jahr viele tausend Menschen in allen hessischen Regionen.hr2-kultur präsentiertAlle Veranstaltungen des Aktionstages werden auf hr2.de und in einem umfangreichen Programmheft, das hessenweit verteilt wird, präsentiert. Außerdem begleitet der Hessische Rundfunk den Tag im Vorfeld.AnmeldungVeranstalter können sich ab sofort bis Freitag, 23. Januar, mit ihren Ideen auf hr2.de anmelden.Kontakt für Rückfragen von VeranstalternHessischer Rundfunk, hr2-kultur, Musikland HessenSusanne Pütz, Michéle FischbachTelefon: 069 155-3305, Mail: musikland@hr.deRückfragen für Presse an:Janina Schmid, hr-Kommunikation, 069 155-4498, janina.schmid@hr.deHessischer RundfunkKommunikationTelefon: +49 69 155-3500kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6163450