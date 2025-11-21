Ein weiteres Jahr liegt hinter mir, das ich im Dienste dieses Blogs verbracht habe: am heutigen 21.11.2025 ist es auf den Tag genau 14 Jahre her, dass dieses Projekt seine ersten Schritte gemacht und erste Leser zum intelligenten Investieren verführt hat. Und wenn es nach mir geht, ist unsere gemeinsame Reise noch lange nicht zu Ende.Der Name "Intelligent investieren" stammt von Benjamin Grahams legendärem Standardwerk über das Value Investing, das mich und meinen Anlagestil geprägt hat. Dabei habe ich mich durchaus weiterentwickelt, vom Bottom-up-Ansatz immer weiter in Richtung Top-Down-Analyse, ...

