Die Aktie des Energietechnik-Konzerns bricht nach einer fulminanten Rally ein. Anleger nehmen Gewinne mit - trotz positiver Analystenkommentare. Damit kommt nun auch die psychologisch wichtige 100 Dollar-Marke gefährlich nahe. Ist die Party damit vorerst vorbei?Erst der Gipfelsturm, dann die brutale Landung. Die Aktie von Siemens Energy, einer der unangefochtenen Überflieger im Dax in diesem Jahr, muss kräftig Federn lassen. In der Spitze stürzte das Papier am Freitag um 8,4 Prozent auf 101,05 Euro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
