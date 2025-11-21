Kyivstar ist der größte Telekommunikationsanbieter der Ukraine und hat sich in den letzten Jahren zu einem umfassenden digitalen Konzern entwickelt. Mit über 23 Millionen Mobilfunkkunden und mehr als 1,1 Millionen Festnetz-Internet-Anschlüssen dominiert das Unternehmen den ukrainischen Markt. Seit August 2025 ist Kyivstar Group Ltd. (Ticker: KYIV) als erste rein ukrainische Gesellschaft an der Nasdaq notiert - ein Meilenstein, der durch eine SPAC-Fusion mit Cohen Circle Acquisition Corp. ermöglicht wurde. Die Muttergesellschaft VEON behält rund 90 % der Anteile, während der Börsengang internationale Investoren anzieht und die Marktkapitalisierung auf etwa 2,2 Milliarden US-Dollar bewertet. Geschichte und Eigentümerstruktur Gegründet 1994 und seit ...

