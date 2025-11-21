LAIQON AG bereitet gemeinsam mit Amundi ihren ersten aktiv verwalteten, KI-optimierten ETF vor. Der Fonds soll im 1. Halbjahr 2026 starten - vorbehaltlich der Genehmigungen - und ab Tag eins börsentäglich in Deutschland handelbar sein. Ziel ist eine risikoadjustierte Outperformance gegenüber den europäischen Aktienmärkten. Technisches Herzstück ist der LAIC ADVISOR, ein seit 2019 produktiv eingesetztes System, das globale Datensätze, Deep Learning, Faktormodelle und neuronale Netze in einem sechsstufigen Analyse- und Kontrollprozess verbindet. Warum ist das spannend? Die KI-Welle rollt längst ...

