Düsseldorf (ots) -Der perfekte Zeitpunkt, die eigene Rasenpflege mit MAMMOTION auf ein neues Niveau zu heben.MAMMOTION (https://mammotion.com/), ein führender Anbieter intelligenter Outdoor-Roboter, bietet seinen Kunden bis zum 1. Dezember im Rahmen des Black Fridays Rabatte von bis zu 650 EUR auf ausgewählte Modelle aus dem gesamten Portfolio.Weitere Informationen zu allen Angeboten finden Sie im MAMMOTION Online-Store (https://de.mammotion.com/pages/angebot?utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM) sowie im MAMMOTION Amazon-Store (https://www.amazon.de/stores/Mammotion/page/267522F3-E78D-43A3-8932-8E54CBABCC27?utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM).Die Highlights im Überblick:- LUBA 2 AWD (https://de.mammotion.com/products/luba-2-awd-maehroboter?variants=49761485881632&variant=49761485914400&utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM) - ab 2.049 EUR (bis zu 600 EUR Ersparnis)- LUBA mini AWD (https://de.mammotion.com/products/luba-mini-awd-maehroboter?variants=49761479295264&variant=49761479262496&utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM) - ab 1.049 EUR (bis zu 600 EUR Ersparnis)- LUBA mini AWD LiDAR (https://de.mammotion.com/products/luba-mini-awd-lidar-maehroboter?utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM) - 1.699 EUR (bis zu 650 EUR Ersparnis)- YUKA mini (https://www.amazon.de/dp/B0DT4975N8?maas=maas_adg_5CD0CCB33F2BB9904855DB2ED9C661A4_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - ab 549 EUR (bis zu 450 EUR Ersparnis)- YUKA (https://www.amazon.de/dp/B0DT47TX7V?maas=maas_adg_9A3E44DB1012CEBA5E61B5EC447FC820_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) - ab 1.199 EUR (bis zu 500 EUR Ersparnis)- SPINO E1 (https://de.mammotion.com/products/spino-e1-poolroboter?utm_source=PR&utm_medium=DPA&utm_campaign=BFCM) - 499 EUR (bis zu 320 EUR Ersparnis)Im offiziellen MAMMOTION Online-Store erhalten Kundinnen und Kunden zusätzlich 50 % Rabatt auf ausgewähltes Zubehör, wenn sie Produkte der LUBA 2 AWD, LUBA mini AWD oder YUKA mini Serie im Bundle erwerben.LUBA 2 AWDFür Rasenflächen bis zu 5.000 m²: Der LUBA 2 AWD kombiniert einen leistungsstarken Allradantrieb mit dem MAMMOTION iNavi Service und ermöglicht so zentimetergenaue Navigation - vollständig ohne Einrichtung und ohne externe Antenne.- 165-W-Messermotor für anspruchsvolles Gelände- Bewältigt Steigungen bis zu 80 % (38,6°)- Zentimetergenaue Führung ohne Antenne und ohne Setup- Bis zu 1.200 m² Mähleistung pro AkkuladungLUBA mini AWDKompakt, robust und ideal für Rasenflächen bis 1.500 m². Der LUBA mini AWD bewältigt Steigungen bis zu 80 % und Hindernisse bis 80 mm und sorgt dank iNavi Service für dauerhaft präzise Mähergebnisse.- Allradantrieb mit zwei 88-W-Messermotoren- Verwaltung von bis zu 20 Mäh- und Sperrzonen per App- Präzise, grenzdrahtfreie Navigation ohne AntenneLUBA mini AWD LiDARDie LiDAR-Version der LUBA mini AWD Serie setzt auf MAMMOTIONs weltweit erstes Tri-Fusion Positioning System für maximale Präzision. Das Modell wurde mit dem IFA Innovation Award 2025 in der Kategorie "Best in Smart Home" (https://www.prnewswire.com/news-releases/mammotions-breakthrough-lawn-care-robotics-win-over-10-awards-at-ifa-2025-302550661.html) ausgezeichnet.- Tri-Fusion Positioning (LiDAR + RTK + AI Vision) mit ±1 cm Genauigkeit- 144-Beam-LiDAR erzeugt 200.000 Punkte/Sekunde für hochauflösende 3D-KartierungYUKA miniEin Bestseller auf Amazon und ideal für kleinere Rasenflächen. Die YUKA mini Serie bietet einen kostengünstigen Einstieg in die kabellose Rasenpflege.Tri-Fusion Positioning (LiDAR + RTK + AI Vision) mit ±1 cm Genauigkeit- Intuitive Einrichtung in nur 10 Minuten- Bis zu 15 individuell planbare ZonenYUKADie YUKA Serie kombiniert Rasenpflege und Laubbeseitigung in einem Gerät - inklusive selbstentleerender Funktion für mühelose Reinigung.- Selbstentleerender Mähroboter mit schnelle monterbarem Laubsauger-Kit- Automatische Entleerung des Laubbehälters an bis zu 100 definierten PunktenSPINO E1Der erste Poolreinigungsroboter von MAMMOTION - ein Einstiegsmodell mit professionellem Reinigungsergebnis.- Für alle Poolformen sowie für Einbau- und Aufstellpools bis 150 m²- Drei bürstenlose Motoren und 5.800 GPH Saugkraft- Reinigt Boden, Wände und Wasserlinie gründlichMAMMOTION ist in über 30 Ländern und Regionen vertreten und zählt zu den führenden Anbietern intelligenter und umweltfreundlicher Outdoor-Lösungen. Die Black-Friday-Deals 2025 bieten die größten Preisvorteile des Jahres - nur solange der Vorrat reicht.Über MAMMOTIONDas Unternehmen MAMMOTION hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden mit innovativen Robotern zu ermöglichen, ihre Gartenpflege smarter und umweltfreundlicher zu gestalten. Mit ihren technologischen Fortschritten im Bereich der automatisierten Gartenpflege wie zum Beispiel die UltraSense Vision AI hat MAMMOTION den Markt für Mähroboter revolutioniert. Die Produkte bieten Gartenbesitzern eine nahtlose und effiziente Lösung für die Rasenpflege, die sowohl leistungsstark als auch benutzerfreundlich ist. Die MAMMOTION Rasenmähroboter tragen sowohl das TÜV- als auch das CE-Siegel - ein Beleg für ihre hohe Sicherheit und Qualität. oder Mit TÜV- und CE-Zertifizierung stehen die MAMMOTION Rasenmähroboter für geprüfte Sicherheit und hohe Qualität. Nachdem das Unternehmen 2023 bereits mit mehreren Plus X Awards ausgezeichnet wurde, folgten 2024 gleich drei weitere renommierte Preise: der begehrte Red Dot Design Award sowie zwei iF Design Awards für herausragendes Produktdesign.Weitere Informationen finden Sie unter: https://mammotion.com/.