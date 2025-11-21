Oldenburg (ots) -Der Komiker, Fernsehmoderator und Musiker Wigald Boning ist neuer Schirmherr der McDonald's Kinderhilfe Stiftung und setzt sich künftig in seiner Heimat Oldenburg für Familien schwer kranker Kinder ein.Deutschlandweit engagieren sich 32 Schirmfrauen und -herren für die Ronald McDonald Häuser und Oasen in Deutschland - in Oldenburg ist nun ein neuer prominenter Botschafter dazugekommen: >Als ich das erste Mal von der McDonald's Kinderhilfe Stiftung hörte, dachte ich: Was für eine großartige, innovative Idee! Später gesellte sich zu meiner Bewunderung für diese Idee größter Respekt für die überzeugende Umsetzung. Und so musste ich nicht lange überlegen, als ich gefragt wurde, ob ich Co-Schirmherr des Oldenburger Ronald McDonald Hauses werden möchte. Ich freue mich darauf, die Mitarbeiter und Besucher zu unterstützen - noch dazu in Oldenburg, meiner Heimat<, sagt Wigald Boning.Zusammen mit Schirmfrau Ines Klemmer, die das Ronald McDonald Haus Oldenburg bereits seit 2003 unterstützt, bildet Wigald Boning künftig ein starkes Duo für das Elternhaus, das jedes Jahr für rund 300 Familien ein Zuhause auf Zeit ist.>Wir schätzen uns sehr glücklich, Wigald Boning als Unterstützer an Bord zu wissen. Mit seiner Strahlkraft und seinem authentischen Engagement hilft er uns, die Arbeit der McDonald's Kinderhilfe noch sichtbarer zu machen<, sagt Adrian Köstler, Vorstand McDonald's Kinderhilfe.Das Ronald McDonald Haus Oldenburg verfügt über 22 Apartments und finanziert sich überwiegend durch Spenden. Weitere Informationen und Möglichkeiten zu spenden sowie andere Unterstützungsmöglichkeiten unter: https://www.mcdonalds-kinderhilfe.org/oldenburgÜber das Ronald McDonald Haus OldenburgSeit 2001 ist das Ronald McDonald Haus Oldenburg ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Elisabeth-Kinderkrankenhaus behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 300 Familien eines der 22 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 23 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft.Über die McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 23 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können in den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. Weitere Informationen unter www.mcdonalds-kinderhilfe.orgKontakt für weitere Fragen und Informationen:McDonald's Kinderhilfe StiftungJana Klanten, PressesprecherinHeinz-Goerke-Str. 31, 81377 MünchenTelefon 089 740066-54Jana.klanten@mdk.orgOriginal-Content von: McDonald's Kinderhilfe Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/34184/6163470