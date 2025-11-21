Der Markt für minimalinvasive Therapien wächst und ein zentraler Branchenakteur profitiert überdurchschnittlich davon. Die charttechnische Lage signalisiert ebenfalls zunehmende Stärke. Für spekulativ ausgerichtete Trader ergibt sich damit ein günstiges Timing-Fenster mit überzeugendem Renditepotenzial.Aktuelle Studiendaten verändern die Behandlung struktureller Herzerkrankungen grundlegend: Immer mehr Eingriffe verlagern sich hin zu schonenden Kathetertherapien. Im Bereich minimalinvasiver Therapien ...

