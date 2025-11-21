Am Donnerstag hat die Aktie des Pharma-Konzerns Eli Lilly bei 1.057 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Damit verpasste der Wert die Fabelmarke, eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar, nur haarscharf. Zum Handelsende wurde das Pharma-Unternehmen mit satten 986 Milliarden Dollar kapitalisiert.Dass Eli Lilly zum ersten Billionen-Dollar-Pharma-Konzern aufsteigen wird und noch weiteres Bewertungspotenzial nach oben hat, halten viele Analysten für realistisch. Die Citigroup schraubte in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
