Am Donnerstag hat die Aktie des Pharma-Konzerns Eli Lilly bei 1.057 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Damit verpasste der Wert die Fabelmarke, eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar, nur haarscharf. Zum Handelsende wurde das Pharma-Unternehmen mit satten 986 Milliarden Dollar kapitalisiert.Dass Eli Lilly zum ersten Billionen-Dollar-Pharma-Konzern aufsteigen wird und noch weiteres Bewertungspotenzial nach oben hat, halten viele Analysten für realistisch. Die Citigroup schraubte in ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.