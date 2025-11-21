Der Goldpreis kletterte in diesem Jahr bislang um 54 Prozent und gehört damit zu den Anlageklassen mit der besten Performance. Am gestrigen Donnerstag passte ein Top-Institut aus der Schweiz seine Goldpreisprognose nach oben an. Die UBS hat einen exzellenten Ruf als Investmentbank und als Vermögensberatung - sie schraubte ihr Kursziel für den Goldpreis von 4.700 auf 4.900 Dollar nach oben. Sie stuft Gold weiterhin als attraktiv ein, hält in ihrer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...