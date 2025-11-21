Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Einigung im Haushaltsstreit und das vorläufige Ende des "Government Shutdown" in den USA haben die Finanzmärkte zunächst spürbar entlastet, so Sören Wiedau, CEFA bei der Weberbank, in der aktuellen Ausgabe von "Finanzmarkt aktuell".Die anfängliche Erholung habe jedoch nicht lange angehalten. Anleger würden weiterhin mit Sorge auf das US-Wirtschaftswachstum, die künftige Zinspolitik der Notenbank sowie die zum Teil sehr hohen Bewertungen im Technologiesektor blicken. ...

