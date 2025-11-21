Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die kanadische Provinz Quebec hat eine öffentliche Anleihe (ISIN CH1496186524/ WKN A4EJLX) im Volumen von 435 Millionen Schweizer Franken (CHF) aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die jährliche Verzinsung betrage 0,917%, der Kupon werde einmal jährlich gezahlt. Die Rückzahlung erfolge am 24. Oktober 2035, eine Stückelung sei ab 5.000 CHF möglich. Die Anleihe liege aktuell leicht über dem Nennwert bei rund 100,79% (Stand: 19.11.2025) und biete eine Rendite von 0,83%. Anleger aus dem Euroraum würden ein Währungsrisiko tragen. Die Bonität der Provinz Quebec werde von Moody's mit Aa2 und von Fitch mit AA- bewertet. Der Emittent könne die Anleihe aus steuerlichen Gründen jederzeit vorzeitig kündigen. (Bonds weekly Ausgabe vom 20.11.2025) (21.11.2025/alc/n/a) ...

