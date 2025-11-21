London (www.fondscheck.de) - L&G hat den L&G Global Quality Dividends UCITS ETF auf den Markt gebracht, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Fonds bildet den FTSE Developed All Cap Dividend Growth with Quality Index ab. Dieser enthält ausschließlich qualitativ hochwertige Unternehmen aus Industrieländern weltweit, die unter anderem über einen Zeitraum von zehn Jahren ein positives Dividendenwachstum erzielen müssen. Der Anteil der Unternehmen am Index ist gleichgewichtet. Ein Rebalancing wird alle sechs Monate durchgeführt. ...

