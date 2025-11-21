Bonn (ots) -Der ehemalige Bundesumweltminister Jürgen Trittin (B'90/Grüne) hat ein geteiltes Fazit zur Rolle Deutschlands bei der Klimakonferenz COP30 im brasilianischen Belém gezogen. "Ich finde, den Umweltminister kann man jetzt nicht kritisieren", sagte Trittin. "Ich finde aber, dass die Regierung in Gänze, und das ist das, woran man sich messen lassen muss in dieser Situation, im Grunde genommen sagt: Wir wollen das und wir wollen das andere auch." Deutliche Kritik übte der Grünen-Politiker an der Aussage von Friedrich Merz (CDU) am Rande der Klimakonferenz. Der Bundeskanzler habe sich in Belém "völlig im Ton vergriffen". Das sei nicht nur klimapolitisch eine Katastrophe, sondern auch geostrategisch. "Mit wem wollen wir denn eigentlich uns unabhängiger machen von den USA, von chinesischen Monopolen, wenn nicht mit Staaten wie Brasilien. Da fährt man nicht nach Belém und würdigt dieses Land und speziell diese Stadt in dieser Form herab", sagte der Grünen-Politiker im phoenix-Interview. "Mir lag fast auf der Zunge: Heinrich Lübke wäre das nicht passiert."Der Ex-Bundesumweltminister warf Deutschland und der EU außerdem vor, ihre Glaubwürdigkeit als Vorreiter beim Klimaschutz ein Stück unterminiert zu haben. Die EU würde beispielsweise Maßnahmen zur Wiederaufforstung "gegen eigene Maßnahmen für den Klimaschutz verrechnen". 30 Staaten forderten ein Aus der fossilen Energien. Das werde jedoch in Deutschland nicht unbedingt mit eigenen Maßnahmen hinterlegt: "Wenn man Donald Trump verspricht, für 750 Milliarden Gas abzukaufen, ist das ebenso wenig glaubwürdig und tragfähig, wie wenn man - anstatt mehr Klimaschutz im Luftverkehr durchzusetzen die Luftverkehrsabgabe abschafft", so Trittin.Das gesamte Interview finden Sie hier: https://ots.de/NLfVhfPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6163520