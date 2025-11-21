© Foto: Picture Alliance

Die Inflation Japans erhöht die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung. Allerdings mahnt die japanische Notenbank zu Vorsicht in der Zinspolitik. Für Oktober hat die Inflation in Japan wieder Fahrt aufgenommen. Sie liegt damit weiter deutlich über dem Ziel der Notenbank Bank of Japan (BOJ). Wie die Regierung am Freitag mitteilte, stieg die Kernrate der Verbraucherpreise auf 3,0 Prozent. Dies entspricht den Erwartungen der Analysten, die bereits mit einem leichten Anstieg gerechnet hatten. Der Anstieg hatte im September noch bei 2,9 Prozent gelegen. Ein von der BOJ genau beobachteter Index, der die Preise für frische Lebensmittel und Energie ausklammert, legte von 3,0 auf 3,1 Prozent …