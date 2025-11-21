Die BYD-Aktie ist auf 10 Euro gefallen - ein Niveau, das Anleger aufhorchen lässt, denn der chinesische Elektroauto- und Batteriehersteller bewegt sich operativ weiterhin nach vorn, doch das Umfeld hat sich spürbar verschärft.Globaler Preisdruck zieht den Sektor nach unten Die jüngste Korrektur bei BYD fällt in eine Phase, in der chinesische E-Auto-Hersteller weltweit mit schärferem Wettbewerb und politischen Hürden konfrontiert sind. Neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de