Classification of First Berlin Equity Research GmbH to MPH Health Care AG Company Name: MPH Health Care AG ISIN: DE000A289V03 Reason for the research: 9M/25 KPIs Recommendation: Kaufen from: 21.11.2025 Target price: €37 Target price on sight of: 12 Monate Last rating change: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 37,00.



Zusammenfassung:

Der NAV sank in den ersten neun Monaten um rund 30% auf €194 Mio., was in erster Linie auf den starken Wertverlust der im ersten Halbjahr 2025 verbuchten Beteiligung an CR Energy zurückzuführen ist. Im Septemberquartal war der NAV stabiler (-5%). Die Portfolio-Performance von MPH wird nun ausschließlich von der Kerninvestition in M1 Kliniken bestimmt, die weiterhin gute Quartalsergebnisse mit solidem Wachstum und Margensteigerungen vorweisen kann. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung plant die Haemato AG (85% M1-Beteiligung) den Verkauf des Handelsgeschäfts ihrer Tochtergesellschaft Haemato Pharm GmbH. Wir gehen davon aus, dass die Anleger die stärkere Fokussierung von M1 auf sein erfolgreiches Injectables-Geschäft begrüßen werden, und sehen diese Umstrukturierung als positiven Katalysator für die M1-Aktie sowie als Steigerung des NAV für MPH. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von €37 (Aufwärtspotenzial: 111%) bei.



First Berlin Equity Research has published a research update on MPH Health Care AG (ISIN: DE000A289V03). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 37.00 price target.





Abstract:

NAV fell some 30% during the first nine months to €194m owing, chiefly to the sharp decline in the value of the CR Energy participation booked in H1/25. For the September quarter, NAV was more stable (-5%). MPH's portfolio performance will now be shaped solely by the core investment in M1 Kliniken, which continues to stack good quarterly results featuring solid growth and margin uplift. Pending regulatory approval, Haemato AG (85% M1 stake) plans to sell the trading operations run by its Haemato Pharm GmbH subsidiary. We think investors will welcome M1's sharpened focus on its successful injectables business, and we see this shake up as a good catalyst for M1 shares as well as NAV uplift for MPH. We stick to our Buy rating and €37 target price (upside: 111%).



