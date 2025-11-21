© Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., MindelheimTrump streicht überraschend die Zölle auf brasilianische Lebensmittel. Ein Schritt, der Kaffee, Rindfleisch und die Inflation in den USA direkt betrifft. Was Brasiliens Exporteuren und US-Verbrauchern jetzt erwartet.US-Präsident Donald Trump hat die im Juli verhängten 40-prozentigen Zölle auf brasilianische Lebensmittelimporte wie Rindfleisch, Kaffee, Kakao und Obst wieder aufgehoben. Die Maßnahme war ursprünglich dazu gedacht, Brasilien für die Strafverfolgung des früheren Präsidenten Jair Bolsonaro zu bestrafen, der als enger Verbündeter Trumps gilt. Mit der Aufhebung setzt das Weiße Haus seine Kehrtwende bei mehreren Agrarzöllen fort, die zuletzt zu spürbar höheren Lebensmittelpreisen in …Den vollständigen Artikel lesen
