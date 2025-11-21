Der langjährige Vorstandsvorsitzende der VEMA, Hermann Hübner, tritt den Ruhestand an. Er prägte den Genossenschaftsverbund und dessen Entwicklung maßgeblich. Doch ganz verabschiedet sich Hübner nicht aus der Branche. Hermann Hübner, langjähriger Vorstandsvorsitzender der VEMA, hat sich vergangene Woche in den Ruhestand verabschiedet - zumindest als Vorstand, wie die VEMA ergänzt. Er war 23 Jahre an der Spitze der VEMA und schied mit Erreichen des 65. Lebensjahrs satzungsgemäß aus, heißt es. Den vollständigen Artikel lesen ...
