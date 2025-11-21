Canada Life vergrößert die Auswahl bei der Fondspolice GENERATION private plus. Damit will es der Lebensversicherer Kunden ermöglichen, flexibler und renditeorientierter vorzusorgen. Laut einer Umfrage wird bei Verbrauchern als Vorsorgestrategie ein Mix aus Rendite und Sicherheit immer beliebter. Der Lebensversicherer Canada Life hat die Anzahl der Fonds bei der Fondspolice GENERATION private plus aufgestockt. Mit elf neuen Fonds hat das Unternehmen die Auswahl deutlich erweitert. Neben beliebten ...

