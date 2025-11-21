Japan legt Konjunkturpaket in Höhe von 135 Milliarden Euro auf



Werbung







Japans Regierungschefin setzt nun die angekündigte expansive Geldpolitik um.



Die neue japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi setzt ihre Pläne in die Tat um: Ihre Regierung hat am Freitag ein Konjunkturprogramm im Wert von 21,3 Billionen Yen (rund 135,4 Milliarden Dollar) verabschiedet, das größte seit der Corona-Pandemie. Das Paket umfasst Ausgaben in Höhe von 17,7 Billionen Yen sowie Steuererleichterungen von 2,7 Billionen Yen und übertrifft damit das Programm des Vorjahres deutlich.



Die Maßnahmen sollen durch höhere Steuereinnahmen infolge der Inflation und zusätzliche Staatsanleihen finanziert werden. Die Finanzmärkte reagierten spürbar: Der Yen fiel auf ein Zehnmonatstief, während die Renditen für langlaufende Staatsanleihen Rekordwerte erreichten. Bereits am 28. November soll ein Nachtragshaushalt zur Finanzierung des Programms beschlossen werden, damit das Parlament noch in diesem Jahr zustimmen kann.









Jetzt neu - die neue HSBC-Marktbeobachtung ist online!



Die Börsen zeigen sich weiterhin stabil, obwohl in den USA ein drohender Shutdown für Unsicherheit sorgt. Gold bleibt als sicherer Hafen gefragt. Gleichzeitig entwickelt sich Künstliche Intelligenz zum "neuen Gold" und steht im Mittelpunkt der aktuellen Marktdynamik. Die KI-Rally ist auch ein zentrales Thema unserer jüngsten Marktbeobachtung. In der aktuellen Ausgabe präsentieren wir Ihnen kompakte Analysen und die wichtigsten Trends. Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Winter!









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









