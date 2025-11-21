Google und Apple haben sich auf ein gemeinsames technisches Format geeinigt, um AirDrop und Quick Share zu vernetzen. Damit lassen sich Dateien direkt übertragen. Es gibt allerdings einen Haken. Bisher mussten Android- und iPhone-Nutzer auf Messaging-Apps zurückgreifen, um schnell Dateien auszutauschen - selbst wenn sie sich in unmittelbarer Nähe befanden. Mit einer erweiterten Version von Quick Share können Android-Nutzer nun Dateien direkt an iOS-Geräte ...

