Ford Trucks hatte bisher keinen strombetriebenen Laster im Angebot. Doch das ändert sich 2026: Mit dem F-Line E stellt das Unternehmen einen Lkw mit Elektroantrieb in der 19- und 26-Tonnen-Klasse vor, der bei Ford Otosan in der Türkei gefertigt wird - und kommendes Jahr in allen wichtigen Märkten in Europa am Start sein soll. Ford Trucks hat auf der Solutrans in Lyon (18. - 22. November) zwei Neuheiten dabei: die nächste Generation des Ford F-Max ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net