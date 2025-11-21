Ford Trucks hatte bisher keinen strombetriebenen Laster im Angebot. Doch das ändert sich 2026: Mit dem F-Line E stellt das Unternehmen einen Lkw mit Elektroantrieb in der 19- und 26-Tonnen-Klasse vor, der bei Ford Otosan in der Türkei gefertigt wird - und kommendes Jahr in allen wichtigen Märkten in Europa am Start sein soll. Ford Trucks hat auf der Solutrans in Lyon (18. - 22. November) zwei Neuheiten dabei: die nächste Generation des Ford F-Max ...

