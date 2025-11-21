Mainz (ots) -Der FCK hat Höhen erlebt - Meisterschaften, Pokalsiege, magische Spiele. Und tiefe Täler durchschritten: vier bittere Jahre der Drittklassigkeit für den viermaligen Deutschen Meister. Die ARD-Dokuserie "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" erzählt all das: den Aufstieg und Fall der Roten Teufel - große Triumphe, bittere Niederlagen, ein ständiges Auf und Ab. "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" ist ab Samstag, 22. November 2025, in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/rise-und-fall/folge-1-das-wunder-vom-betzenberg-s02-e01/swr/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvMWZlMGI4YWYtZGZjYi00OGUzLTkyNTEtN2YzMTNmYTJjMjZk) und am Sonntag, 28. Dezember 2025, um 22 Uhr im SWR zu sehen.Eintauchen in das Herz des Pfälzer KultvereinsDer 1. FC Kaiserslautern ist mehr als ein Fußballverein - er ist das Herz der Pfalz. Große Triumphe, bittere Niederlagen. Nicht nur einmal standen sie vor dem Aus. Besonders in den dunklen Momenten zeigt sich die wahre Kraft des FCK: die unerschütterliche Liebe seiner Fans.Fans, Weggefährten und Zeitzeugen erzählen über ihren FCKDie Filmemacher Henrik Diekert und Marius Zimmermann haben mit ehemaligen Spielern und Trainern ausführliche Interviews geführt, darunter Karl-Heinz Feldkamp, Friedhelm Funkel, Hannes Bongartz, Stefan Kuntz und Jean Zimmer. Auch Fans und Wegbegleiter kommen zu Wort: FCK-Graffitikünstler Daniel Ferino, Weinkönigin Charlotte Weihl, der ehemalige Ministerpräsident Kurt Beck, die Sportreporter Marcel Reif und Bernd Schmitt. "Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" erzählt die Geschichte des großen Traditionsvereins aus der Pfalz, wie dessen Aufstieg und Fall die ganze Region bewegt."Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern": die FolgenFolge 1: Das Wunder vom BetzenbergEin Aufsteiger wird Deutscher Meister - ein echtes Fußballwunder, der unglaublichste Triumph der Vereinsgeschichte. Eine einmalige Geschichte, bis heute. Doch jetzt übernehmen Größenwahn und Chaos die Kontrolle in der Pfalz.Folge 2: Herz der PfalzHoch über Kaiserslautern thront das Fritz-Walter-Stadion, Heimat unzähliger Emotionen und großer Fußballspiele. So wie 1982 das legendäre 5:0 gegen Real Madrid. Mit dem Ausbau für die WM 2006 wird das Stadion zur Last. Der Verein steht am Abgrund.Folge 3: Einmal Hölle und zurückStefan Kuntz rettet den FCK. Doch falsche Versprechen zerstören das Vertrauen. Der einstige Heilsbringer tritt zurück - und der FCK stürzt ab, unaufhaltsam bis in die Insolvenz. Nach vier Jahren Drittklassigkeit geht es endlich wieder aufwärts."Rise & Fall of 1. FC Kaiserslautern" ist eine Produktion des SWR für die ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/rise-und-fall/folge-1-das-wunder-vom-betzenberg-s02-e01/swr/Y3JpZDovL3Nwb3J0c2NoYXUuZGUvMWZlMGI4YWYtZGZjYi00OGUzLTkyNTEtN2YzMTNmYTJjMjZk), Autoren Henrik Diekert und Marius Zimmermann, Redaktion Christoph Pietsch.Fotos über ARD-Foto.de (https://www.ardfoto.de/intern/suchergebniss.phtml?worte=rise+%26+fall)Weitere Informationen unter http://swr.li/rise-and-fall-fckPressekontakt:Claudia Lemcke, Tel. 06131 929 33293, claudia.lemcke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6163604