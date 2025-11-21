© Foto: Nicolas Armer - dpa

Der Werkzeughersteller Einhell hat sich laut Analysten der Privatbank Berenberg zu einem der spannendsten Wachstumsstories im europäischen Mittelstand entwickelt.Einhell habe sich mit seiner Akku-Plattform Power X-Change eine "Qualität-zum-besten-Preis"-Positionierung im Do-It-Yourself-Markt erarbeitet. Über 300 Geräte lassen sich mit einem einzigen Akku betreiben - ein Konzept, das Kunden langfristig an die Marke bindet. Die Produkte seien im Schnitt 10 bis 15 Prozent günstiger als vergleichbare Geräte von Bosch oder Makita, ohne Abstriche bei der Qualität. 2024 erzielte Einhell einen Umsatz von 1,11 Milliarden Euro und will diesen bis 2029 auf 2 Milliarden Euro steigern - ein …