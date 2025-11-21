Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 21
[21.11.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000L1I4R94
1,789,086.00
USD
0.00
20,882,191.77
11.672
Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
20.11.25
IE000LJG9WK1
525,302.00
GBP
0
5,448,975.77
10.373
© 2025 PR Newswire