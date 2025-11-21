Turbulente Stimmung an den Aktienmärkten: DAX weiter unter Druck

Nach dem turbulenten Vortag zeigt sich der deutsche Leitindex zum Handelsauftakt verhalten und tendiert ins Minus. Während Anleger hierzulande vorsichtig agieren, signalisieren die US-Futures eine leichte Erholung. Auch in Asien überwiegt Optimismus. Der Nikkei präsentiert sich mit einem moderaten Plus.
Makroökonomischer Überblick:
Die britischen Einzelhandelsumsätze sind im Oktober überraschend um 1,1 % gefallen. Analysten führen dies auf Konsumzurückhaltung vor dem Black-Friday-Rabattmarathon zurück, was die Nervosität vor dem Weihnachtsgeschäft verstärkt. In Deutschland trübt sich die Industriekonjunktur weiter ein: Der HCOB Manufacturing PMI sank im November auf 48,4 Punkte und markiert damit die deutlichste Kontraktion seit sechs Monaten. Vor allem schwache Exportbestellungen belasten die Branche, während die Kosten zwar sinken, aber die Nachfrage ausbleibt.
Im Fokus:
Siemens Energy startet schwächer, obwohl der Konzern auf seinem Kapitalmarkttag in den USA ambitionierte Ziele präsentierte. Bis 2028 soll die operative Marge auf 14-16 % steigen, flankiert von einem Aktienrückkaufprogramm über 6 Mrd. €. Rückenwind kommt aus prall gefüllten Auftragsbüchern und einer robusten Nachfrage nach Netztechnik und Gasturbinen. Dennoch bleibt die Windkraft-Tochter Gamesa ein Sorgenkind. Schwarze Zahlen werden hier frühestens für 2028 erwartet.
Renk zeigt sich ebenfalls im Minus, obwohl der Augsburger Getriebespezialist auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Wachstumspläne skizzierte. Bis 2030 soll der Umsatz auf bis zu 3,2 Mrd. € steigen, getragen von einem "Superzyklus" im Verteidigungssektor. Der Anteil des Rüstungsgeschäfts soll auf 90 % klettern, ergänzt durch gezielte Übernahmen und eine EBIT-Marge von über 20 %. Anleger reagieren wegen der hohen Bewertung und geopolitischer Unsicherheiten dennoch zurückhaltend.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX/X-DAX
|Bull
|HD0UAS
|53,29
|17849,121426 Punkte
|4,37
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5B2Y
|4,5
|22750,17265 Punkte
|69,03
|Open End
|Silber
|Bull
|UG6NHU
|13,63
|24770,019467 Punkte
|14,07
|Open End
|DAX
|Bull
|UG5B0S
|8,85
|22303,972476 Punkte
|27,48
|Open End
|DAX
|Bear
|UN13DL
|4,90
|43,973048 USD
|8,94
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Starbucks Corp.
|Call
|HD6T4K
|0,48
|100,00 USD
|5,24
|17.06.2026
|Meta Platforms Inc.
|Call
|HD27RR
|6,25
|600,00 USD
|4,62
|17.06.2026
|Meta Platforms Inc.
|Put
|HD9JUN
|1,14
|560,00 USD
|13,34
|17.12.2025
|DAX
|Put
|UG1N7Q
|1,89
|19000,00 Punkte
|11,87
|20.03.2026
|DAX
|Put
|UG0CLG
|0,64
|20000,00 Punkte
|21,85
|19.12.2025
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|E.ON SE
|Long
|UG4KJ1
|1,74
|14,061524 EUR
|11
|Open End
|DAX
|Short
|UG5LC2
|1,15
|24830,164129 Punkte
|-15
|Open End
|Rheinmetall AG
|Long
|UG46FK
|4,12
|1091,592473 EUR
|3
|Open End
|Snowflake Inc.
|Long
|HD653P
|2,70
|195,777441 USD
|5
|Open End
|Siemens Energy AG
|Long
|UG0GUB
|3,52
|89,696995 EUR
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.11.2025; 10:35 Uhr;
