Die Aktie des Cybersicherheits-Unternehmens gerät nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen unter Druck. Dabei waren es nicht unbedingt nur die Zahlen und der Ausblick, die für schlechte Stimmung sorgten. Nach den knackigen Kursverlusten seit Veröffentlichung stellt sich zwangsläufig die Frage, ob es bei den aktuellen Kursen bereits um Kaufkurse handelt.Palo Alto nach Zahlen unter Druck Schauen wir uns die aktuellen Daten vom 19. November ...

