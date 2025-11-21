Mainz (ots) -Die Geschichte basiert auf wahren Ereignissen und Personen: Ab Samstag, 22. November 2025, 10.00 Uhr, ist die Miniserie "A Very Royal Scandal" vier Wochen lang im ZDF zu streamen. Das ZDF zeigt die drei Folgen der Miniserie bereits heute Nacht ab 1.10 Uhr. Die Free-TV-Premiere stellt den ehemaligen Prinzen Andrew und dessen BBC-Interview ins Zentrum der Handlung, das er im Jahr 2019 anlässlich seiner Verbindungen zum verurteilten und verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gegeben hatte. Die Hauptrollen spielen Ruth Wilson als BBC-Journalistin Emily Maitlis und Michael Sheen als Prinz Andrew. Regie führte Julian Jarrod, das Drehbuch stammt von Jeremy Brock nach dem Roman von Emily Maitlis.Andrew (Michael Sheen) ist der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. und angeblich ihr Lieblingssohn. Er gerät 2019 im Zusammenhang mit höchst unangenehmen Vorfällen in die Schlagzeilen. Er wird mit dem US-amerikanischen Unternehmer Jeffrey Epstein (John Hopkins) und dessen Sex-Netzwerk in Verbindung gebracht, in dem junge, minderjährige Frauen reichen Männern zum Sex zugeführt wurden. Ein berühmtes Foto, unzählige Male veröffentlicht, zeigt Andrew mit einer jungen Frau, Virginia Giuffre, die er über Epstein kennengelernt haben soll.Der Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger kann das englische Königshaus schwer beschädigen. Andrew beschließt, die Flucht nach vorn anzutreten und der BBC ein Interview zu geben. Die für ihre Polemik bekannte TV-Journalistin Emily Maitlis (Ruth Wilson) soll das Interview führen. Ausnahmsweise wird der Prinz sich eine Stunde lang im Buckingham Palace ihren Fragen stellen. Er will sich von den Vorwürfen reinwaschen, doch die Sache läuft für den Prinzen aus dem Ruder.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Lisa Miller, ZDF-Audience, telefonisch unter 0989 - 99551962 oder per E-Mail an miller.l@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail an pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12154.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/averyroyalscanda) (nach Login) oder per E-Mail anpressefoto@zdf.de unter 06131 - 70-16100.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6163622