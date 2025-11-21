HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für CTS Eventim nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Wojahn lobte am Freitag die starke Margenerholung des Tickethändlers und Eventveranstalters. Die derzeitige Aktienbewertung sei attraktiv./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0005470306

