Ein gemischter Jobbericht und Zweifel an einer baldigen Fed-Lockerung drücken den Goldpreis. Ohne klare Zinsperspektive verliert das Edelmetall seinen Rückenwind, warnen Analysten.Der Goldpreis steht am Freitag vor einem Wochenverlust von rund 1,5 Prozent. Ausschlaggebend sind ein gemischter US-Arbeitsmarktbericht sowie neue Zweifel an einer baldigen weiteren Zinssenkung der Federal Reserve. An den Terminmärkten in New York fällt Gold zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.031,95 US-Dollar je Feinunze; der Spotpreis liegt bei 4.038,22 US-Dollar und damit knapp 1 Prozent tiefer als am Donnerstag. Auf 1-Wochensicht summiert sich der Verlust auf knapp 3,5 Prozent. Der jüngste Arbeitsmarktbericht zeigte …