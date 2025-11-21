Berlin (ots) -Der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. (DEKV) hat auf seiner Mitgliederversammlung am 18. November in Berlin seinen Vorstand für die Amtsperiode 2025 bis 2029 neu gewählt. Vorsitzender bleibt der Theologe Christoph Radbruch, der seit 2015 an der Spitze des Verbands steht. Als stellvertretende Vorsitzende wurde Dr. med. Claudia Fremder, Vorständin des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbands, erstmals in diese Funktion gewählt. Sie folgt auf Schwester Andrea Trenner, Ordensoberin i.R. der Johanniterschwesternschaft, die nicht erneut kandidierte. Dr. med. Holger Stiller, Vorstand der Kaiserswerther Diakonie, wurde als Schatzmeister bestätigt.Mit der Neuwahl bestätigt der DEKV seine besondere Struktur: Im Vorstand sind alle Berufsgruppen vertreten, die das Profil evangelischer Krankenhäuser prägen - Theologie, Medizin, Pflege und Ökonomie. Insgesamt gehören dem Gremium zehn von der Mitgliederversammlung gewählte, vier berufene und zwei beratende Mitglieder an.Abbild der Vielfalt evangelischer TrägerlandschaftDer Vorstand spiegelt die gesamte Bandbreite evangelischer Krankenhäuser wider - von großen Trägerverbünden bis hin zu spezialisierten Fachkliniken, regionalen Schwerpunktversorgern und urbanen Gesundheitszentren. Diese Vielfalt bereichert die Bandbreite an Perspektiven im Verband und unterstreicht die Relevanz evangelischer Krankenhäuser in der Gesundheitsversorgung.Transformation verantwortungsvoll mitgestalten"Eine alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitskosten sowie schwaches Lohnwachstum gefährden die langfristige Stabilität unseres solidarisch finanzierten Gesundheitssystems", erklärte Radbruch anlässlich der Wahl. "Evangelische Krankenhäuser wissen, dass es ethisch geboten ist, verantwortungsvoll und sparsam mit den vorhandenen Mitteln umzugehen. Deshalb werden wir uns engagiert und mit Augenmaß an der Debatte um die Transformation der Krankenhausstrukturen beteiligen."Radbruch betonte weiter: "Evangelische Krankenhäuser sind unverzichtbar für eine flächendeckende, qualitativ hochwertige und menschenzugewandte Versorgung. Sie verbinden medizinische Kompetenz mit wertebasierter Führung und pflegerischer Verantwortung."Der neue Vorstand im ÜberblickGewählte Mitglieder:- Christoph Radbruch, Theologe, Vorsitzender des DEKV- Dr. med. Claudia Fremder, Vorstand des Deutschen Gemeinschafts-Diakonieverbandse.V.,stellvertretende Vorsitzende- Dr. med. Holger Stiller, Vorstand der Kaiserswerther Diakonie und Krankenhausdirektor Florence-Nightingale-Krankenhaus- Matthias Becker, Diplom-Kaufmann, Geschäftsführer der Johanniter GmbH- Dr. med. Oliver Denis Hofer, Ärztlicher Direktor, Evangelisches Krankenhaus Mettmann- Michael Keller, Diplom-Kaufmann, AGAPLESION Frankfurter Diakonie Kliniken- Christina Körner, Pflegepädagogin, Johanniter Bildungs-GmbH Bonn- Dr. med. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer Diakonie in Südwestfalen- Katja Rosenthal-Schleicher, Pflegewissenschaftlerin, Evangelisches Klinikum Bethel- Bernd Rühle, Betriebswirt, Diakonie-Klinikum Stuttgart- Olaf Walter, Jurist, Geschäftsführer des Evangelischen Verbund Augusta Ruhr und Sprecher der Geschäftsführung für die GesundheitswirtschaftBerufene Mitglieder:- Matthias Becker, Diplom Kaufmann, Geschäftsführer Johanniter GmbH- Dr. Markus Horneber, Diplom-Kaufmann, Vorstandsvorsitzender AGAPLESION gAG- Oberkirchenrat Hans-Joachim Lenke, Theologe, Vorstandssprecher der Diakonie Niedersachsen- Prof. Dr. Karen Pottkämper, Diplom Pflegewirtin,Professorin Akkon HochschuleBeratende Mitglieder:- Elke Ronnberger, Bundesvorständin Sozialpolitik der Diakonie Deutschland- Dr. Hanns-Diethard Voigt, Experte für PsychiatrieDank und AnerkennungDer DEKV dankt Schwester Andrea Trenner herzlich für ihr langjähriges Engagement im Vorstand. Als Vertreterin der Pflege und der evangelischen Ordensgemeinschaften hat sie wichtige Impulse für die werteorientierte Weiterentwicklung der Krankenhauslandschaft gesetzt.Pressekontakt:Medizin & PR GmbH - GesundheitskommunikationBarbara Kluge | Eupener Straße 60, 50933 KölnE-Mail: barbara.kluge@medizin-pr.de | Tel.: 0221 / 77543-0Melanie Kanzler | VerbandsdirektorinE-Mail: kanzler@dekv.de | Tel.: 030 200 514 19 0Original-Content von: Deutscher Evangelischer Krankenhausverband e. V. (DEKV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126495/6163671