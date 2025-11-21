Wenn Angestellte unkontrolliert KI-Tools einsetzen, kann das schlimmstenfalls auch rechtliche Probleme nach sich ziehen. Darum braucht es klare Regeln. Sich schnell ein ellenlanges PDF von ChatGPT zusammenfassen lassen oder den Chatbot bitten, ein paar Stichpunkte in eine versandbereite Mail zu verwandeln: Immer mehr Angestellte nutzen auch in Deutschland die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Laut einer repräsentativen Befragung von Yougov ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n