London (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft entwickelt sich prächtig und hat gute Aussichten, Europa auch im nächsten Jahr hinter sich zu lassen, so Mark Dowding, Fixed Income CIO bei RBC BlueBay Asset Management.Was zurzeit in Japan und Großbritannien passiert, legt jedoch die Stirn von Anlegerinnen und Anlegern weltweit in tiefe Sorgenfalten. Während die Inflation im Land der aufgehenden Sonne von der neuen Premierministerin noch angeheizt wird, stellt sich die britische Finanzministerin selbst ein Bein nach dem anderen. Diese Probleme sind hausgemacht, warnt Mark Dowding. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...