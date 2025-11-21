hier

Der Pharmakonzern ABBOTT LABORATORIES hat eine verbindliche Vereinbarung abgeschlossen, das US-Biotechunternehmen EXACT SCIENCES für 21 Mrd. $ zu übernehmen. Die Aktionäre sollen 105 $ je Aktie von EXACT SCIENCES erhalten, ein Aufschlag von rund 50 % gegenüber dem Schlusskurs von Dienstag. Die Zustimmung der Aktionäre vorausgesetzt, wird die Übernahme voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 abgeschlossen werden. EXACT gilt als führender Spezialist für Krebsfrüherkennung und Präzisionsonkologie. Laut Aussage von ABBOTT soll EXACT SCIENCES direkt einen Ergebnisbeitrag zum Konzerngewinn beisteuern.